Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрывТАСС 05:26

Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в полиции Киева.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве

Московский Комсомолец09:30

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

RT на русском09:18

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

РБК06:43

Что взорвалось около посольства России в Киеве

Газета.Ru08:11

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

РИА Новости08:22

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

ТАСС05:26

У посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Говорит Москва05:48
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