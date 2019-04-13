Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрывГазета.Ru 05:37
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции страны. Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе возле российского посольства.
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