Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрывГазета.Ru 05:37

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции страны. Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе возле российского посольства.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве

Московский Комсомолец09:30

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

ТАСС05:26

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

РИА Новости08:22

Что взорвалось около посольства России в Киеве

Газета.Ru08:11

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

РБК06:43

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

RT на русском09:18

У посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Говорит Москва05:48
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