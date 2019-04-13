Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрывГазета.Ru 05:37

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции страны. Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе возле российского посольства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля

РБК06:43

У здания посольства России в Киеве произошел взрыв

ТАСС05:26

В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве

RT на русском05:36

Высоковольтный кабель взорвался у российского посольства в Киеве

РЕН ТВ05:29

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Газета.Ru05:37

Возле посольства России в Киеве разорвался высоковольтный кабель

РИА Новости05:20

У посольства РФ в Киеве взорвался высоковольтный кабель

Говорит Москва05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Экономика

UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Единоборства

Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Мужчину до смерти забили камнями на северо-востоке Москвы

Тело мужчины обнаружили под мостом в пойме реки Ичка на северо-востоке Москвы, сообщает агенство "Москва".
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Отряд кораблей ВМС Таиланда впервые за 15 лет прибыл во Владивосток

Отряд боевых кораблей ВМС Таиланда в составе двух фрегатов прибыл по Владивосток впервые за 15 лет.
Обновлено в 03:40
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

Обновлено в 04:36
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:41
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Происшествия

Фура врезалась в легковой автомобиль в Новой Москве, есть жертвы

Обновлено в 06:25
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

«Одни огурцы»: стало известно о строгой диете Пугачевой

Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз

Регина Тодоренко рассказала, что отказывалась выйти замуж 6 раз. Телеведущая сообщила о своем личном опыте во время беседы с Гоар Аветисян.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Кино

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное