Происшествия

Возле мэрии Москвы задержали шесть человекМосковский Комсомолец 05:35

По данным портала ОВД-инфо, возле мэрии Москвы задержали шестерых человек. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов, который совершал утреннюю пробежку и остановился, чтобы сфотографировать автозаки.
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