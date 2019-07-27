По данным портала ОВД-инфо, возле мэрии Москвы задержали шестерых человек. Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов, который совершал утреннюю пробежку и остановился, чтобы сфотографировать автозаки.

Возле мэрии Москвы задержали шесть человек

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