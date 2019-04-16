Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметомИзвестия 18:36

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
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У дома Зеленского поймали киллеров с пулеметом

URA.Ru22:28

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

РИА Новости21:02

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Взгляд.ру15:53

В засаде на «Тойоте», переделанной под «тачанку»: возле коттеджа Зеленского поймали убийц-пулеметчиков

Царьград18:41

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Известия18:36

На Украине задержали вооружённых людей недалеко от дома Зеленского

RT на русском17:28

Рядом с домом Зеленского задержали людей с пулеметом ДШК

Московский Комсомолец19:36
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено вчера в 05:06
Экономика

Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено в 13:46
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста из Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 21:45
Общество

Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году

В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено в 22:45
Армия и оружие

Четырнадцать человек погибли при столкновениях в суданском лагере

Жертвами столкновений в лагере для перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур погибли 14 человек, сообщает суданское государственное агентство SUNA.
Обновлено в 21:08
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Здоровье

Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо

Обновлено в 22:58
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено в 22:58
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено в 15:54
Музыка

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Появилось видео последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери

В интернет размещены видеоматериалы, на которых можно увидеть, что стало с внутренним помещением собора Парижской Богоматери после пожара.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено в 09:19
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга».
Обновлено в 16:43
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено в 06:18
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Лисовой получила травму в Таиланде

Обновлено в 22:00
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Антон Юрьевич Геращенко
Украинский политик
Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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