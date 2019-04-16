Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметомИзвестия вчера в 18:36
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
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Эта группа переоборудовала джип „Тойота Прадо“ под своеобразную „тачанку“, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет.
— Антон Геращенко, украинский политикURA.Ru вчера в 22:28
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Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
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