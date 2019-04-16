Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметомИзвестия вчера в 18:36

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
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Антон Геращенко
Эта группа переоборудовала джип „Тойота Прадо“ под своеобразную „тачанку“, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет.
— Антон Геращенко, украинский политикURA.Ru вчера в 22:28

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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