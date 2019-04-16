Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметомИзвестия вчера в 18:36

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
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Антон Геращенко
Эта группа переоборудовала джип „Тойота Прадо“ под своеобразную „тачанку“, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 километров.
— Антон Геращенко, украинский политикБИЗНЕС Online 00:44

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У дома Зеленского поймали киллеров с пулеметом

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На Украине недалеко от дома Зеленского задержали вооружённых людей

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Московский Комсомолецвчера в 19:36
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
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В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

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Обновлено в 03:00
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В России создадут семь новых территорий опережающего развития

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Обновлено вчера в 09:39
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Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

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Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Красноярске уволили ударившую двух восьмиклассниц учительницу

Обновлено в 03:03
Энергетика

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
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Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уехал из страны на фоне конфликта с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ.
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Политика

Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа

Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

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Обновлено в 03:21
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На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

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Первым клиентом StartRocket станет корпорация PepsiCo, которая готова разместить на орбите рекламу своего энергетика Adrenaline Rush.
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На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
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После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
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Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
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Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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