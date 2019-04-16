Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметомИзвестия 18:36

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести». Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.
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У дома Зеленского поймали вооруженных людей, готовящих покушение

РЕН ТВ21:26

В засаде на «Тойоте», переделанной под «тачанку»: возле коттеджа Зеленского поймали убийц-пулеметчиков

Царьград18:41

Рядом с домом Зеленского задержали людей с пулеметом ДШК

Московский Комсомолец19:36

Рядом с домом Зеленского задержали преступников на «тачанке» с пулеметом

РИА Новости21:02

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Известия18:36

Рядом с домом кандидата в президенты Украины задержали людей с крупнокалиберным пулеметом

Петербургский дневник19:15

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Взгляд.ру15:53
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Обновлено в 21:13
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Наука

Ученые изобрели новый способ «быстрой имплантации» мозговых электродов

Обновлено вчера в 00:30
Происшествия

В многоэтажном доме на севере Москвы произошел пожар

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Москве произошел пожар в квартире на седьмом этаже дома № 31 по улице Введенского.
Обновлено в 20:39
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 20:27
Общество

В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение

Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Футбол

Мбаппе скорбит в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. У него нет слов

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере опубликовал фотографию горящего собора Нотр-Дам-де-Пари в столице Франции.
Обновлено в 16:17
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Политика

США пообещают Британии не казнить Ассанжа, считает эксперт

США, скорее всего, дадут необходимые гарантии, что не будут приговаривать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к смертной казни, чтобы добиться его экстрадиции из Великобритании, считает адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 20:26
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО

Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
Обновлено в 11:20
Авто

Toyota тайно представила новую модель

Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

ВКС получили два модернизированных ракетоносца Ту-95МС

В феврале президент России Владимир Путин рассказал о завершении разработки сверхзвукового ракетоносца Ту-160 Казанским авиационным заводом.
Обновлено в 11:20
Политика

NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 20:09
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Наука

Ученые назвали точный размер, который удовлетворит женщин

Исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии пришли к заключению, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн

Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции

По данным правоохранителей, мужчина расстрелял своих знакомых в разных частях города. После этого он сам сдался полиции.
Обновлено в 20:50
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Армия и оружие

Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено в 12:02
Политика

Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
Обновлено в 09:57
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Антон Юрьевич Геращенко
Украинский политик
Украинский политический деятель, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины. Член коллегии Министерства внутренних дел Украины. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
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