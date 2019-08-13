Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в МосквеРБК 05:41
Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников акций протеста в Москве. Об этом он написал в своем Instagram.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Политика
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в стране ежедневно происходит много событий, и нет необходимости высказываться по каждому из них, при этом в Кремле не считают московские протесты чем-то из ряда вон выходящим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь»
Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Британия направила ещё один военный корабль в Ормузский пролив
Ещё один британский военный корабль HMS Kent, базирующийся в Портсмуте, был направлен в Персидский залив для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности в регионе.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Vivo iQoo Pro оснастили Snapdragon 855 Plus
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс
Обновлено в 05:42
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Британские ВВС подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В минобороны Британии заявили, что истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании.
Обновлено в 05:27
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Общество
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Ульяновский поджигатель офиса Роскомнадзора отделался условным сроком
Прокуратура Ленинского района города Ульяновска обжалует приговор суда в отношении безработного жителя областного центра, который неоднократно предпринимал попытки поджога офиса регионального Управления Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09