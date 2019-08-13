Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников акций протеста в Москве. Об этом он написал в своем Instagram.

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

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