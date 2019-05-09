Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодыRT на русском 04:22

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.

Политика В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.

Армия и оружие На Красной площади начался парад Победы В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Хоккей Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк» В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Транспорт Япония представила самый быстрый в стране поезд Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.

Здоровье Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Армия и оружие На Красной площади прошел парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.

Космос НАСА разрабатывает «мягких роботов» для исследования других планет Два стажера из НАСА входят в состав научной группы, работающей над созданием «мягких роботов», которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Гаджеты Intel выпустит первый 7-нм продукт в 2021 году На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.

Игры В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.

Политика Противники «Бессмертного полка» в Киеве вышли с фото героев «Мстителей» Противники шествия "Бессмертного полка" устроили в Киеве свою альтернативную акцию, в рамках которой они вышли на улицы города с табличками с изображением героев комиксов Marvel.

Политика В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

Политика Власти Китая заявили, что продолжат импорт нефти из Ирана и Венесуэлы Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Спорт Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Игры Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.

Армия и оружие Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200.