Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодыRT на русском 04:22

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили

Газета.Ru06:14

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Коммерсантъ03:09

Воздушную часть парада Победы отменили из-за облачности

Москва 2403:03

Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

ТАСС03:03

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

РИА Новости03:01

Минобороны отменило воздушную часть парада Победы

РБК02:58

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Говорит Москва03:02
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В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

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В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

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В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
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На Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек

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Экономика

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В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
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ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
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Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Космос

НАСА разрабатывает «мягких роботов» для исследования других планет

Два стажера из НАСА входят в состав научной группы, работающей над созданием «мягких роботов», которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Гаджеты

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На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
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В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

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Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

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Обновлено вчера в 20:17
Политика

Власти Китая заявили, что продолжат импорт нефти из Ирана и Венесуэлы

Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:41
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Спорт

Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

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Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
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Егор Бероев обнародовал семейную тайну в День Победы

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200.
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Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
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