Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодыRT на русском 04:22
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов «Катюшу»
5-летний сын Сергея Лазарева спел для ветеранов "Катюшу" Сергей Лазарев пока не знает, хочет ли, чтобы его сын пошел по стопам и тоже стал певцом.
Обновлено в 04:50
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пьяный мужчина угнал внедорожник, совершил ДТП и скрылся
Сегодня в 13:40 пьяный мужчина угнал Land Cruiser Prado от дома №38 в деревне Асаково городского округа Одинцово, а затем попал в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:40
Наука
Робота-колибри научили отслеживать рельеф по изменению подъемной силы
Одна из особенностей робота заключается в том, что он может обнаруживать столкновения с препятствиями или приближение к полу благодаря изменению силы тока в электродвигателях, приводящих в движение крылья.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Футбол
Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов
Обновлено в 04:07
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направлении
Обновлено в 06:01
Культура
Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»
Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
Общество
В Вене более 300 человек в День Победы почтили память советских воинов
Более 300 человек, включая ветеранов, дипломатов России, СНГ и стран ЕС, соотечественников и австрийцев в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, на венской площади Шварценбергплатц, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц объединилась с бывшим мужем ради ребенка
В браке у актеров родилась дочь Маша, и ради нее бывшие супруги стараются поддерживать теплые отношения.
Обновлено в 04:13
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Китай продолжит торговать с Ираном и Венесуэлой вопреки позиции США
Китай намерен продолжать поддерживать с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения вне зависимости от позиции и давления США.
Обновлено в 05:24
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Спорт
Российский легкоатлет лишен права выступать на международных стартах
Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:09
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт
Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в РФ
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Игры
Microsoft разыграет кастомные Xbox One S в стиле «Игры престолов»
Microsoft объявила о конкуре для своих подписчиков в социальных сетях — компания разыграет лимитированные бездисковые консоли Xbox One S, выполненные в стиле сериала «Игра престолов».
Обновлено в 06:31