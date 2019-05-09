Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погодыRT на русском 04:22

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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СМИ: авиация не примет участие в столичном параде Победы из-за плохой погоды

Вечерняя Москва03:36

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

РИА Новости03:01

Авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

ТАСС03:03

Воздушную часть парада Победы отменили из-за облачности

Москва 2403:03

Синоптики объяснили причину отмены воздушной части парада в Москве

РБК04:42

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Коммерсантъ03:09

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Говорит Москва03:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

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Политика

Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной

Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Политика

Порошенко рассказал о роли Украины в Великой Отечественной войне

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ветеранов с Днем Победы, заявив, что именно на Украине был решен исход войны Обращение Порошенко передает его пресс-служба.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Спорт

Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Игры

SEGA купила создателей Two Point Hospital

SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Футбол

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

Обновлено в 04:07
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам

Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Футбол

Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Основатель холдинга «Петронефть» объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По его данным, бизнесмен Роман Трушев скрывается в Германии.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

Максим Цветков: «Лига чемпионов, что ты делаешь со мной!»

«Лига чемпионов, что ты делаешь со мной!» – написал Цветков.
Обновлено в 03:45
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество

В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»

В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
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