Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменилиLenta.ru 02:57
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования.
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Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Обновлено в 09:31
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете США
Обновлено в 08:42
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество
В Финляндии почтили память павших советских солдат
Российские дипломаты в Финляндии почтили память погибших в Великой Отечественной войне советских солдат.
Обновлено в 10:54
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Президент IIHF сравнил ЧМ по хоккею с Лигой чемпионов УЕФА
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ждёт неожиданных результатов на стартующем чемпионате мира и считает, что победу в турнире одержит команда, которая продемонстрирует характер и волю к победе.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Одессе мужчину задержали за речевку «Слава СССР»
В Одессе на мероприятиях по случаю празднования Дня Победы задержали мужчину за лозунг с упоминанием Советского союза.
Обновлено в 09:54
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Обновлено в 10:43
Общество
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск
Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Космос
Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году
Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали от сильного ветра
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
На саммите лидеров ЕС принята декларация о будущем Европы
Руководители 27 стран ЕС приняли на саммите в Румынии «Декларацию Сибиу», которая включает 10 обязательств по строительству будущего Евросоюза.
Обновлено в 10:51
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Политика
В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция
Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44