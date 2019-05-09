Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменилиLenta.ru 02:57

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования.
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СМИ: авиация не примет участие в столичном параде Победы из-за плохой погоды

Вечерняя Москва03:36

В Москве отменили воздушную часть парада Победы

Коммерсантъ03:09

Воздушную часть парада Победы отменили из-за облачности

Москва 2403:03

Источник: авиационную часть парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

ТАСС03:03

Минобороны отменило воздушную часть парада Победы

РБК02:58

Решение о проведении воздушной части парада в Москве пока не принято

РИА Новости02:53

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Говорит Москва03:02
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Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги

"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:05
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено вчера в 11:48
Политика

Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин отправил президенту Израиля Реувену Ривлину телеграмму, в которой поздравил его с 71-й годовщиной независимости страны, а также заявил, что РФ намерена прилагать усилия для урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено в 02:31
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Политика

В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»

Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах

Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Армия и оружие

Росгвардейцы пройдут на параде в столице с новыми автоматами АК-200

Военнослужащие Росгвардии пройдут по Красной площади 9 мая с новыми автоматами АК-200.
Обновлено в 01:52
Общество

Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду

В настоящее время в ДНР проходит подготовка к Параду с участием легендарных орудий Великой Отечественной Войны.
Обновлено 06 мая в 06:47
Общество

В Пекине состоялась акция памяти «Бессмертный полк»

Обновлено в 01:12
Происшествия

Суд признал вину футболистов Кокорина и Мамаева

На заседании пресненского районного суда Александр Кокорин и Павел Мамаев были признаны виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

В конце речи Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах, а затем поздравил ветеранов войны.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Власти не имеют претензий к SSJ-100, заявил вице-премьер

Комиссия пока не подвела окончательные итоги расследования, однако претензий к самолету у нее пока нет, сказал вице-премьер.
Обновлено в 03:25
Теннис

Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча

Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open.
Обновлено в 02:27
Футбол

В Баку ждут англо-немецкий финал Лиги Европы

В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом".
Обновлено вчера в 07:31
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество

Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 08:42
Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

«Нелепая показуха»: Стас Садальский прокомментировал приговоры Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Политика

Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов

Обновлено в 03:44
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