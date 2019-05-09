Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменилиLenta.ru 02:57
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования.
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Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:05
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости
Президент России Владимир Путин отправил президенту Израиля Реувену Ривлину телеграмму, в которой поздравил его с 71-й годовщиной независимости страны, а также заявил, что РФ намерена прилагать усилия для урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено в 02:31
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 03:53
Армия и оружие
Росгвардейцы пройдут на параде в столице с новыми автоматами АК-200
Военнослужащие Росгвардии пройдут по Красной площади 9 мая с новыми автоматами АК-200.
Обновлено в 01:52
Общество
Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду
В настоящее время в ДНР проходит подготовка к Параду с участием легендарных орудий Великой Отечественной Войны.
Обновлено 06 мая в 06:47
Общество
В Пекине состоялась акция памяти «Бессмертный полк»
Обновлено в 01:12
Происшествия
Суд признал вину футболистов Кокорина и Мамаева
На заседании пресненского районного суда Александр Кокорин и Павел Мамаев были признаны виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
В конце речи Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах, а затем поздравил ветеранов войны.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Власти не имеют претензий к SSJ-100, заявил вице-премьер
Комиссия пока не подвела окончательные итоги расследования, однако претензий к самолету у нее пока нет, сказал вице-премьер.
Обновлено в 03:25
Теннис
Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча
Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open.
Обновлено в 02:27
Футбол
В Баку ждут англо-немецкий финал Лиги Европы
В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом".
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
«Нелепая показуха»: Стас Садальский прокомментировал приговоры Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов
Обновлено в 03:44