Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июляКоммерсантъ 09:23

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти по итогам акции протеста в Москве 27 июля, пишет Baza
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