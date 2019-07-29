с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Армия и оружие В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С» Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Политика Сахалин стал большой потерей для Китая В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Политика В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.

Армия и оружие Россия начала серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.

Политика Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Технологии ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Происшествия СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.

Армия и оружие Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.

Политика Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.

Авто Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Транспорт Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Авто Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.