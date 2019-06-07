Происшествия

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»РИА Новости 09:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По делу также проходят другие руководители группы.
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с чего всё началось
Следственный комитет (СК) России возбудил
 уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
РБК08:48

Подробнее о событии

Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело

Коммерсантъ10:08

Облигации «Рольфа» рухнули на новостях об уголовном деле основателя автодилера

Ведомости09:47

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

РИА Новости09:00

СК заподозрил основателя автодилера «Рольф» в выводе за рубеж 4 млрд рублей

Forbes08:56

СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей

Интерфакс08:47

Возбуждено дело против основателя компании «Рольф»

Газета.Ru09:52

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

РБК09:18
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Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика

Заканчивают карьеру в тюрьмах 15% мэров

Около 15% российских мэров становятся объектами уголовного преследования, подсчитали в Комитете гражданских инициатив (КГИ).
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Экономика

Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Общество

Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю

Обновлено в 05:34
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Обновление системы превратило смартфоны Xiaomi в «кирпичи»

Компания Xiaomi официально приостановила распространение обновления MIUI 10.3.1.0 для смартфонов Mi 9 SE.
Обновлено в 09:51
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:16
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Кино

Скончался актер Макс Райт из сериала «Альф»

В США скончался Макс Райт - актер, ставший известным благодаря популярному сериалу 80-х "Альф".
Обновлено в 03:03
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Наука

Получены первые 3D-снимки неизвестного здания под крепостью в Дербенте

Пока ученые склоняются к версии, что это древнейший в стране и один из древнейших в мире христианских храмов, который был засыпан арабами после захвата Дербента примерно в 700 году нашей эры.
Обновлено в 09:17
Общество

Три четверти бизнесменов не успели поставить онлайн-кассы к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Общество

Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля

Обновлено в 06:50
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Космос

Китайский луноход возобновил исследование обратной стороны Луны

Обновлено в 03:33
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
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