Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.
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с чего всё началось
Уголовное дело, по которому в четверг проходят обыски у подозреваемых и в офисах группы «Рольф» в Москве и Петербурге, возбуждено по ч.3 ст. 193.1 УК, сообщил Следственный комитет.Forbes08:56
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