Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.
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с чего всё началось
Уголовное дело, по которому в четверг проходят обыски у подозреваемых и в офисах группы «Рольф» в Москве и Петербурге, возбуждено по ч.3 ст. 193.1 УК, сообщил
 Следственный комитет.
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Уголовное дело «Рольфа» о выводе средств за рубеж. Что важно знать

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Газета.Ru10:28
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Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
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Суд продлил арест Арашукову на три месяца

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Финансы

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Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону».
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
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