Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55

с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.

Происшествия В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.

Политика Климкин ответил на критику Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Общество Британка попросила мужа убраться дома и была арестована Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Космос NASA планирует экспедицию на астероид, угрожающий мировой экономике NASA планирует организовать экспедицию на астероид Психея 16, который может уничтожить мировую экономику.

Происшествия Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.

Единоборства ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.

Политика Президент Туниса оказался на грани смерти Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.

Экономика Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

Политика Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Спорт Сборная России досрочно выполнила план по медалям на Европейских играх Российские спортсмены досрочно выполнили план по завоеванию золотых медалей на Европейских играх в Минске.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подала на развод Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.

Происшествия Суд продлил арест Арашукову на три месяца Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».

Финансы Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону».

Музыка Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Авто Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.

Экономика Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.