Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка
«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
Обновлено в 16:20
Политика
Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика
Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Обновлено в 12:19
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Павел Климкин – глава внешнеполитического ведомства Украины – ответил на претензии президента «незалежной» Владимира Зеленского, который обвинил руководителя МИД в том, что министерство предпринимает действия на международной арене, о которых он как глава государства узнает из Интернета.
Обновлено в 12:10
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Экономика
1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет
С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Космос
NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна
Обновлено в 17:57
Экономика
Россияне оказались не такими уж и старыми
Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Космос
Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено в 01:56
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Кино
Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 12:31
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM
Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка
Похороны солиста «Високосного года» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Обновлено в 16:33
Кино
Хелена Бонем Картер сыграет мать Шерлока Холмса
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы
Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.
Обновлено в 17:35