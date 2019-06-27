Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Причудливый способ вывести деньги»: что вызывает вопросы в деле основателя «Рольф» Сергея Петрова

Forbes14:29

СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и руководителей компании «Рольф»

RT на русском14:45

Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Интерфакс14:41

Теперь пришли за «Рольфом»

Ведомости17:05

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами

Коммерсантъ16:25

Пришли за основателем «Рольфа» Сергеем Петровым

РБК14:17

СК возбудил дело против основателя «Рольфа»

РИА Новости09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Новороссийске проверяют данные о нападении на журналистку

Обновлено в 10:20
Политика

Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров

Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика

Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Обновлено в 12:19
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Павел Климкин – глава внешнеполитического ведомства Украины – ответил на претензии президента «незалежной» Владимира Зеленского, который обвинил руководителя МИД в том, что министерство предпринимает действия на международной арене, о которых он как глава государства узнает из Интернета.
Обновлено в 12:10
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Экономика

1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет

С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Космос

NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна

Обновлено в 17:57
Экономика

Россияне оказались не такими уж и старыми

Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Космос

Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая

Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено в 01:56
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Кино

Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 12:31
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте

В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

Apple наняла ведущего дизайнера чипов ARM

Предположительно, инженер должен помочь Apple с процессорами Mac на базе ARM, а также заполнить пробел, оставленный после ухода Джерарда Уильямса III, бывшего ведущего дизайнера пользовательских чипов для iPhone и iPad, начиная от A7 и заканчивая A12X.
Обновлено в 03:26
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Музыка

Похороны солиста «Високосного года» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
Обновлено в 16:33
Кино

Хелена Бонем Картер сыграет мать Шерлока Холмса

Обновлено в 17:05
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы

Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.
Обновлено в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное