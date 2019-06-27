Возбуждено дело против основателя «Рольфа»Lenta.ru 08:55

В четверг сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ пришли в московские и петербургские офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф». Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа».

с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщается на сайте СКР.

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