В отношении главы компании «Автодор» возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет РИА Новости.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Шоу-бизнес Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Энергетика В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Авто Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.

Кино Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.

Политика На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17 В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Происшествия На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Футбол «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.

Энергетика Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Авто Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Политика Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.

Игры В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Происшествия В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.

Происшествия Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.