Политика

Возбуждено дело против главы «Автодора»Lenta.ru 06:11

В отношении главы компании «Автодор» возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет РИА Новости.
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РБК07:38

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