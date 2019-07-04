Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАДРоссийская газета 07:09
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом в четверг сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
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Футбол
Казань может принять Суперкубок UEFA в 2022 или 2023 году
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддержала идею о подаче Казанью заявки на право проведения матча за Суперкубок UEFA 2022 или 2023 годов.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы»
Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:15
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России
Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Политика
Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Общество
Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё
Семья Голубевых из подмосковных Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на новое жильё, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:03
Культура
Теодор Курентзис дал интервью Собчак после ухода из Пермского театра
Бывший худрук Пермского оперного Теодор Курентзис рассказал Ксении Собчак о причинах своего побега из Перми.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В интернете опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
В результате взрыва погибла женщина и пострадали несколько человек В сети появилось видео взрыва во время салюта в Минске, который привел к гибели женщины.
Обновлено в 04:44
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:47
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Футбол
Станислав Черчесов: «Ари – не русский, Ари – россиянин»
Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Нападающий Ари забил победный гол "быков".
Обновлено в 14:34
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Политика
Премьер Италии пообещал работать над снятием санкций с России
Итальянское правительство будет работать над созданием условий, которые позволят снять санкции с России.
Обновлено в 14:14
Здоровье
В 2019 году зафиксирована «катастрофическая» убыль населения
Естественная убыль населения за четыре месяца текущего года составила почти 149 тыс.человек.
Обновлено 02 июля в 23:41
Космос
К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова рассказала, какой видит свою свадьбу
Вчера ведущая «Орла и решки» Мария Ивакова вместе со своим возлюбленным Никитой Ефемовым прилетела в Италию на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний
Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Спорт
Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019
Обновлено в 14:10
Футбол
ЦСКА готовит предложение по форварду «Марселя» Н’Жие
Московский ЦСКА заинтересовался нападающим французского «Марселя» Клинтоном Н’Жие.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32