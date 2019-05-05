Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автоматаLenta.ru 12:50

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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