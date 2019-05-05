Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автоматаLenta.ru 12:50
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
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«Идут обыски»: из-за стрельбы депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбудили уголовное дело
Екатеринбург Онлайн10:38
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