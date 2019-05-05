Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автоматаLenta.ru 12:50

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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