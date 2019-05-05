Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автоматаLenta.ru 12:50
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
Читать в источнике
Оценить1033
Подробнее о событии
Показать все источники
«Идут обыски»: из-за стрельбы депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбудили уголовное дело
Екатеринбург Онлайн10:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
При возгорании на борту самолета в Шереметьево пострадали пять человек
При возгорании самолета в Шереметьево пострадали пять человек, все находившиеся на борту пассажиры эвакуированы, сообщает РИА Новости на ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево
Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют
После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Глава Минтранса прибыл в Шереметьево
Обновлено в 15:22
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Футбол
Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»
ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии
Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу
Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Мину обнаружили на стрелке Васильевского острова
Обновлено в 16:56
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Культура
Косторная рассказала, под какую музыку хочет кататься
Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное.
Обновлено в 16:40
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Футбол
Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия
11 взрослых и 2 детей погибли в горящем самолёте в Шереметьево
13 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 15:04
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Кино
Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры
Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41