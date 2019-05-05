Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автоматаLenta.ru 12:50

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
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Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга

ТагилСити.ру08:08

Возбуждено уголовное дело после стрельбы депутата Госдумы Дмитрия Ионина из автомата

Znak.com11:06

«Идут обыски»: из-за стрельбы депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбудили уголовное дело

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Силовики задержали помощника уральского депутата после инцидента с автоматом

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Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника

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ТАСС узнал об уголовном деле против депутата Госдумы за стрельбу из автомата

Говорит Москва12:00

Депутат Госдумы Ионин раздаривает вещдоки своего правонарушения

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Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено в 16:55
Происшествия

При возгорании на борту самолета в Шереметьево пострадали пять человек

При возгорании самолета в Шереметьево пострадали пять человек, все находившиеся на борту пассажиры эвакуированы, сообщает РИА Новости на ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Госдуме предложили приостановить эксплуатацию SSJ-100

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что обратился в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с требованием рассмотреть вопрос о приостановке в России эксплуатации Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.
Обновлено в 11:48
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Глава Минтранса прибыл в Шереметьево

Обновлено в 15:22
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Футбол

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу

Рустам Солнцев продолжил травлю семьи певицы Алсу, сообщив подписчикам, что знает, как проходил процесс голосования.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Мину обнаружили на стрелке Васильевского острова

Обновлено в 16:56
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Культура

Косторная рассказала, под какую музыку хочет кататься

Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное.
Обновлено в 16:40
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия

11 взрослых и 2 детей погибли в горящем самолёте в Шереметьево

13 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 15:04
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Кино

Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры

Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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