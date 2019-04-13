Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДАLenta.ru 11:14
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканалу «360» генеральный директор агентства Юрий Ганус.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
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Обновлено в 10:38
Футбол
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Обновлено в 11:37
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
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Обновлено в 06:39
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Общество
Telegram остается в топ-3 самых популярных мессенджеров в России
Фото: iStock Несмотря на блокировку Telegram продолжает оставаться одним из самых популярных мессенджеров на российском рынке.
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Происшествия
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Обновлено в 08:52
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
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В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Происшествия
Россияне пострадали во время катания на аттракционе на Кипре
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Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов
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Обновлено вчера в 12:07
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Российский клуб «Ростов-Дон» в родных стенах переиграл венгерский «Ференцварош» в ответном матче ¼ финала женской гандбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Политика
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Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Спорт
Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ
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Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Обновлено вчера в 18:09
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт
На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин
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Обновлено вчера в 22:07
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На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
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Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лиги
Обновлено в 06:37
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства от Apple
Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
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