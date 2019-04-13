Возбуждено дело о хищениях в РУСАДАLenta.ru 11:14

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканалу «360» генеральный директор агентства Юрий Ганус.

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Происшествия В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.

Происшествия Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Происшествия По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Космос В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация» «В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.

Здоровье Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря Специалисты акцентировали внимание на семи симптомах этого вида рака и советуют не заниматься самолечением.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.

Авто Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.

Футбол Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург» Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом» "Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой 30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.