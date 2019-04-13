Возбуждено дело о хищениях в РУСАДАLenta.ru 11:14

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканалу «360» генеральный директор агентства Юрий Ганус.

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

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