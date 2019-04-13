Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДАLenta.ru 11:14
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил телеканалу «360» генеральный директор агентства Юрий Ганус.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Хоккей
«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым
Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
"Монако" сыграл вничью с "Реймсом" в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам
Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено в 15:34
Авто
Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas
На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
Обновлено в 03:10
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Происшествия
Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе
Бывшая пассия Гуфа пишет песни в стиле поп, что, к слову, уже приносит ей неплохую прибыль.
Обновлено в 15:00
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала смешное фото Гарика Харламова с дочкой
Кристина Асмус показала поклонникам милую и одновременно смешную фотографию Гарика Харламова с дочкой Анастасией.
Обновлено в 17:08
Гаджеты
Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов
На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства Apple
Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Баскетбол
Уолтон может возглавить «Сакраменто»
Люк Уолтон, на этой неделе покинувший пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс», может возглавить другую команду из Калифорнии — «Сакраменто».
Обновлено в 16:12
Авто
Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти
«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12