Космос
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространствоРоссийская газета14:42
Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.
Российская газета14:42
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