Космос

Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Российская газета
14:42

Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.
Российская газета14:42

Подробнее о событии

Второму аппарату в истории удалось выйти в межзвездное пространство

Эхо Москвы17:25

Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство

РБК15:57

Аппарат Voyager 2 вылетел в межзвездную среду

Газета.Ru15:14

«Вояджер-2» стал вторым аппаратом в истории человечества, который вышел в межзвездное пространство. Его миссия продолжается более 40 лет

Фонтанка.Ру13:18

Аппарат Voyager 2 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

ТАСС11:11

«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду

РИА Новости09:16

Зонд Вояджер 2 выходит в межзвездное пространство

REF News11:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Космос

Российские космонавты готовятся к вскрытию «Союза»

Обновлено в 17:36
Космос

NASA и «Роскосмос» обещают помочь Тони Старку

Обновлено в 17:36
Космос

NASA: на астероиде Бенну космический зонд нашел следы воды

Обновлено в 17:27
Космос

Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года

На Конференции по космической биологии в Москве озвучена информация, согласно которой общая величина радиационного риска, которому подвергнут космонавт в ходе межпланетных перелётов, составит около 8%, а продолжительность его жизни уменьшится на 2,5 года.
Обновлено в 11:43
Космос

Началась разработка российской космической оранжереи

Отмечается также, что в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук началась разработка космической установки для выращивания моркови с производительностью 70 граммов в сутки.
Обновлено в 11:25
Космос

Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году

Первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году, сообщил в понедельник генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.
Обновлено в 10:33
Космос

Спускаемый аппарат «Союз» хуже защищает экипаж от радиации, чем МКС

Обновлено в 04:53
Космос

Иркутский планетарий покажет горожанам ярчайшую комету

Обновлено в 08:43
Космос

NASA заподозрили в сокрытии внеземной жизни

Обновлено в 15:56
Космос

Уфологи на саммите сообщили, когда пришельцы выйдут на контакт

Обновлено в 14:30
Космос

NASA показало фото спиральной галактики в созвездии Волос Вероники

Сотрудники лаборатории NASA явили в открытом доступе кадр спиральной галактики, которую удалось запечатлеть в созвездии Волос Вероники.
Обновлено в 11:02
Космос

В Ярославле начнутся сеансы солнечных и лунных затмений

Специальные проекторы, позволяющие моделировать солнечные и лунные затмения, установлены в Звездном зале Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой.
Обновлено в 09:32
Космос

Самарские ученые создали условия для строительства объектов на Луне

Самарские ученые завершают сборку первой опытной модели 3D-принтера для печати каменных объектов на поверхности Луны.
Обновлено в 03:27
Космос

«Холодная луна» – декабрьское полнолуние предсказывает холодную зиму

Декабрьское полнолуние называют полной холодной Луной.
Обновлено в 07:32
Космос

Церера покрыта сажей

Спектрометрия Цереры показала, что ее поверхность покрыта слоем минералов, которые образуются под воздействием воды — карбонатов и филлосиликатов (пример филлосиликатов — слюда) с добавлением магнетита.
Обновлено в 12:32
ещё по теме
Вояджер-2
Действующий космический аппарат, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный аппарат, достигший Урана и Нептуна. По дальности достижения и изучения объекта Солнечной системы его смогла превзойти только автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», которая в июле 2015 года достигла Плутона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное