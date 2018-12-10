Космос

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Известия
16:27

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство и стал вторым космическим аппаратом в истории, которому это удалось. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA .
Известия16:27

Подробнее о событии

Второму аппарату в истории удалось выйти в межзвездное пространство

Эхо Москвы17:25

Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство

РБК15:57

Аппарат Voyager 2 вылетел в межзвездную среду

Газета.Ru15:14

«Вояджер-2» стал вторым аппаратом в истории человечества, который вышел в межзвездное пространство. Его миссия продолжается более 40 лет

Фонтанка.Ру13:18

Аппарат Voyager 2 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

ТАСС11:11

«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду

РИА Новости09:16

Зонд Вояджер 2 выходит в межзвездное пространство

REF News11:12
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
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