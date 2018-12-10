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Космос Космос Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года На Конференции по космической биологии в Москве озвучена информация, согласно которой общая величина радиационного риска, которому подвергнут космонавт в ходе межпланетных перелётов, составит около 8%, а продолжительность его жизни уменьшится на 2,5 года.

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Космос Космос Китай запустит на орбиту спутник нового поколения В ближайшее время Китай намерен запустить на орбиту самовозвращающийся спутник. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».

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Космос Космос Жители Казахстана запечатлели на камеру появление планеты Нибиру Жители Казахстана запечатлели на горизонте несколько неизвестных светил и опубликовали снимок в Сети интернет.