Космос
«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространствоИзвестия16:27
«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство и стал вторым космическим аппаратом в истории, которому это удалось. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA .
Известия16:27
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