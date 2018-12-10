Космос
«Вояджер-2» вторым в истории вышел в межзвездное пространство
«Вояджер-2» вторым в истории вышел в межзвездное пространствоФедералПрессвчера в 16:17
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Это второй в истории созданный человеком космический аппарат, которому удалось покинуть пределы гелиосферы.
ФедералПрессвчера в 16:17
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