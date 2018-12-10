Вояджер-2

Действующий космический аппарат, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный аппарат, достигший Урана и Нептуна. По дальности достижения и изучения объекта Солнечной системы его смогла превзойти только автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», которая в июле 2015 года достигла Плутона.