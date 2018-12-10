Космос

«Вояджер-2» вторым в истории вышел в межзвездное пространство
ФедералПресс
вчера в 16:17

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Это второй в истории созданный человеком космический аппарат, которому удалось покинуть пределы гелиосферы.
ФедералПрессвчера в 16:17

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Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

РЕН ТВвчера в 21:08

Второму аппарату в истории удалось выйти в межзвездное пространство

Эхо Москвывчера в 17:25

Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство

РБКвчера в 15:57

«Вояджер-2» стал вторым аппаратом в истории человечества, который вышел в межзвездное пространство. Его миссия продолжается более 40 лет

Фонтанка.Рувчера в 13:18

Аппарат Voyager 2 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

ТАССвчера в 11:11

«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду

РИА Новостивчера в 09:16

Зонд Вояджер 2 выходит в межзвездное пространство

REF Newsвчера в 11:12
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