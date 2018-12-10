Космос

«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду
РИА Новости
09:16

Зонд "Вояджер-2" стал вторым рукотворным объектом, которому удалось покинуть плазменный "пузырь" Солнечной системы и проникнуть в межзвездную среду. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.
РИА Новости09:16

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«Вояджер-2» стал вторым аппаратом в истории человечества, который вышел в межзвездное пространство. Его миссия продолжается более 40 лет

Фонтанка.Ру13:18

Voyager 2 покинул Солнечную систему

Lenta.ru12:32

Американский космический аппарат «Вояджер-2» покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездное пространство

Эхо Москвы12:32

Аппарат Voyager 2 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

ТАСС11:11

Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы

Газета.Ru13:29

«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду

РИА Новости09:16

Зонд Вояджер 2 выходит в межзвездное пространство

REF News11:12
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Космос

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