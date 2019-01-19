Политика

Вован и Лексус рассказали о невозможности дозвониться до ПутинаИзвестия 08:29

Для последнего пранка пришлось устанавливать связь через украинских дипломатов, позвонив сначала им, пояснили Вован и Лексус. В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин не пользуется мобильным телефоном.
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 опубликовала интервью с организаторами телефонных розыгрышей Вованом и Лексусом, в котором они рассказали, почему пять раз дозванивались Порошенко и ни разу не позвонили Путину.
Znak.comвчера в 20:22

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Пранкеры Вован и Лексус признались, почему ни разу не звонили Путину

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Страна (Украина): Ахметов обматерил нас, а потом извинился (Страна.ua)

ИноСМИвчера в 04:58
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Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
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В Бельгии «желтые жилеты» напали на репортеров телеканала

Участники движения "желтых жилетов" напали на съемочную группу RTL Info, которая снимала репортаж об акции протеста в Бельгии.
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Полиция применила водомет против протестующих в Париже

Обновлено в 11:49
Космос

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, была запущена с космодрома в штате Калифорния.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Боливии более 20 человек погибли при столкновении автобусов

По меньшей мере 22 человека погибли и 37 пострадали в результате столкновения в субботу двух автобусов в Боливии, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 15:05
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
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Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

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Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

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На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ

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Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
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Происшествия

AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне

Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток

В результате пожара в Махачкале, по предварительным данным, погибла 15-летняя девочка.
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Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
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Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
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Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

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Шумахер подписал контракт с «Феррари»

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, подписал контракт с «Феррари».
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Представлен обновлённый Ford Mondeo

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Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
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Россиянина задержали в Норвегии за нападение

Власти Норвегии заявили о задержании 20-летнего российского гражданина, который подозревается в нападении.
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Вован
Российский пранкер. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
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