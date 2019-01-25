Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млнТАСС вчера в 10:34
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда. Сумма сделки может составить $540 млн. По данным шведской компании, обсуждение деталей сделки находится на финальной стадии.
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Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
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Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
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Обновлено вчера в 23:48
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Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера «Монако»
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Отвечая на вопрос о планах на предстоящий турнир, Шарапова подчеркнула, что для нее главной задачей всегда является победа.
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