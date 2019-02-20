Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталомРБК 01:00
По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. «Восточный» ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. "Восточный" ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Единоборства
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Футбол
Мельгарехо может покинуть «Спартак»
Обновлено в 06:09
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае работает даже после пожара
Даже трагедия национального масштаба не смогла заставить руководство детского оздоровительного лагеря «Холдоми» закрыть смену и отправить детей домой.
Обновлено в 02:45
Футбол
В расположение «Крыльев Советов» прибыл колумбийский нападающий
Сегодня стало известно, что в расположение команды приехал 19-летний колумбиец Хуан Переа.
Обновлено в 06:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Наука
Восприятие эмоций оказалось зависимо от индивидуального опыта
Восприятие эмоций оказалось не универсальным — оно зависит от того, какие концепты эмоциональных состояний существуют у каждого человека, причем как на перцептивном, так и на нейрокогнитивном уровне.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Авто
Audi представила купеобразный кроссовер Q3 Sportback
Компания Audi представила свою новинку. Это купеобразная версия Q3, сообщает «Тарантас ньюс».
Обновлено в 06:21
Общество
Самый короткий IQ-тест появился в Сети
Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач.
Обновлено 22 июля в 15:04
Политика
Власти начнут собирать досье на россиян
Если законопроект поддержит парламент, то единую базу начнут создавать с 2022 года с переходным периодом в три года.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Оренбург» сообщил, что сыграет с «Зенитом» на своем стадионе
В июне спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин сообщил, что домашний стадион "Оренбурга" не прошел лицензирование, и команда будет проводить матчи чемпионата России на "Самара Арене".
Обновлено 22 июля в 08:13
Политика
Новый глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла присягу
На внеочередном заседании Бундестага сегодня, 24 июля, в качестве нового министра обороны Германии принесла присягу и официально приступила к исполнению обязанностей 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют ставленницей канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:00
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Общество
«Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa
«Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.
Обновлено в 04:56
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером
Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников
Обновлено в 01:45