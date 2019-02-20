Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталомРБК 01:00

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По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. «Восточный» ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
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«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб. "Восточный" ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.
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