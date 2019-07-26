Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банкеРБК 08:51
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в Арбитражный суд Амурской области в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
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Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»
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Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
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Политика
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Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Президент Украины Владимир Зеленский совершил полет из Киева в Одессу в экономклассе. Об этом в пятницу, 26 июля, пишет издание «Думская».
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Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»
Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.
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Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
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Политика
ЦИК Украины обработала 100% протоколов выборов на Украине
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Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Происшествия
В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок
Обновлено в 06:29
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Обновлено в 11:12
Автоспорт
Марко: с машиной было всё в порядке, Гасли допустил ошибку
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод с аварией Пьера Гасли в ходе свободной практики Гран-при Германии.
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Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.
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Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
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Состояние Бари Алибасова ухудшилось
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Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
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Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%
Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
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Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
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