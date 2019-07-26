Экономика

Доля Baring Vostok в банке «Восточный» может быть арестованаВедомости 08:36

Банк «Восточный» попросил Амурский арбитражный суд арестовать 41,6% своих акций, которые принадлежат компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Pertners.
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Baring Vostok Capital Partners
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