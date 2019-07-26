Экономика
Доля Baring Vostok в банке «Восточный» может быть арестованаВедомости 08:36
Банк «Восточный» попросил Амурский арбитражный суд арестовать 41,6% своих акций, которые принадлежат компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Pertners.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Футбол
Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря
В клубном чемпионате мира в 2019 году примут участие «Ливерпуль» (Англия), «Эсперанс» (Тунис), «Монтеррей» (Мексика), «Ианген Спорт» (Новая Каледония), «Аль Садд» (Катар), а также победители Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов, которые станут известны позже.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России
Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 07:57
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Музыка
Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»
Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:12
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Спорт
Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом
Ефимова победила на дистанции 200 м брассом, показав результат 2.20,17.
Обновлено в 08:52
Кино
«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов
Обновлено в 13:51
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал о неизвестном концепте «Ока-3»
Машина получила рабочее имя «Проект 11174», а неофициально его называли «Ока-3». Концепт Lada-11174 был разработан в 2010 году на АвтоВАЗе.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
«Куда исчезла грудь?» В Сети обсуждают изменившуюся фигуру Светланы Ходченковой
Обновлено в 12:15
Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Космос
В калужском музее расскажут о космических первопроходцах
Собаки жили и работали вместе с учеными как полноправные члены команды.В космических исследованиях участвовали и другие представители животного мира.
Обновлено 23 июля в 09:29
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
За что отвечает Вторая служба Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.
Обновлено в 11:40
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37