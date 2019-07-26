Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банкеРБК вчера в 08:51
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в Арбитражный суд Амурской области в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Полиция пришла в студию YouTube-канала «Навальный LIVE»
Полиция и представители прокуратуры пришли в офис, откуда ведется трансляция YouTube-канала Навальный LIVE.
Обновлено в 09:02
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье
Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Общество
Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы
Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.
Обновлено в 09:10
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Кино
Sony показала новый трейлер Death Stranding Хидео Кодзимы
Обновлено в 08:55
Общество
До акции в Москве доехали несколько участников выборов в Мосгордуму
На несогласованной акции в районе здания Мосгордумы появились несколько участников выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой
Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
Обновлено в 07:50
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Андрея Пивоварова задержали в Петербурге
Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Политика
Несанкционированный митинг оппозиции в Москве: что происходит у мэрии – трансляция
Ранее в Москве на площади Сахарова состоялся разрешенный митинг, на котором либералы выставили власти ультиматум — допустить их кандидатов до выборов.
Обновлено в 07:14
Политика
Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий»
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Радищева водитель протаранил двери бара из-за шампанского
В Екатеринбурге на Радищева, 25 рано утром, 27 июля, мужчина за рулем BMW X5 въехал во входную группу ночного клуба.
Обновлено в 07:51
Интернет
Голосовой помощник от Яндекса научился принимать показания счетчиков
Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Обновлено в 09:02