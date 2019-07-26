Экономика

«Восточный» попросил арестовать принадлежащие Baring Vostok акцииКоммерсантъ 11:59

Банк «Восточный» попросил суд арестовать весь пакет акций фонда Baring Vostok, поскольку планирует подать иск о возмещении ущерба против структуры Baring — компании Evison, владеет 41,6% акций — и основателя фонда Майкла Калви. Данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.
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Банк Калви ополчился против него

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