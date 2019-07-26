Экономика

«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банкеРБК 08:51

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка.
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Банк Калви ополчился против него

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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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