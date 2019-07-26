Экономика
«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банкеРБК 08:51
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»
«Е1» рассказали о начале пожара, охватившем комплекс «Чапаевские бани», расположенный на Серовском тракте.
Обновлено в 06:19
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Спорт
Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
По данным ведомства, Россия не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
Обновлено в 13:28
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Обновлено в 08:09
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Партия украинского президента «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов, сообщает ЦИК Украины после обработки всех протоколов.
Обновлено в 02:52
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость Макрона» пошлинами на вино
Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
Обновлено в 13:36
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального
Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его директор Иван Жданов.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52