Экономика
«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банкеРБК 08:51
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
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Наука
В России создали светофор, способный проецировать лазерную «стену»
Центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова, входящего в холдинг «Швабе», создал экспериментальный образец светофора, который способен проецировать в воздух лазерную «стену».
Обновлено в 11:50
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Рогозин оценил информационную кампанию против него в $2 млн
Обновлено в 05:46
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
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Политика
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прилетели в Москву
В Москву из Кишинева прилетел самолет, на борту которого находились моряки с российского танкера, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 01:05
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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Финансы
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Наука
Открыт доступный способ профилактики диабета
Ученые из Канады рассказали о простом способе профилактики диабета. Об этом сообщает Medicalexpress.
Обновлено в 12:01
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
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Политика
Власти США приняли решение вернуть смертную казнь
Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
МИД предупредил британские СМИ в РФ о последствиях после штрафа RT
«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 09:55
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:56
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Политика
Владелец задержанного танкера приехал на Украину
Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Экономика
Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя
Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
Обновлено в 12:07
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Общество
Пятница стала самым теплым днем июля в Москве
Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Экономика
Треска встала на пути «Северного потока-2»
Представленный властями Дании к рассмотрению компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG юго-восточный маршрут вызвал беспокойство у местных рыболовов.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале
"Тоттенхэм" был готов заплатить "Ювентусу" за нападающего Пауло Дибалу 50 миллионов евро.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Временного поверенного в делах Литвы вызвали в МИД Белоруссии
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы и выразил ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования "под надуманным предлогом", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Жителя Москвы сняли с самолета в Челябинске из-за курения на борту
Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, на месте выяснилось, что пассажир во время посадки на рейс покурил электронную сигарету, содержащую никотин, в туалете самолета.
Обновлено в 09:08
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18