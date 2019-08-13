Экономика
«Восточный» хочет возместить убытки продажей акций IFTGСаминвестор 06:18
Сегодня, 16 августа 2019 года, стало известно, что ПАО Банк «Восточный» направило американскому фонду Parus Marine предложение выкупить 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG) за 3,7 млрд рублей, что соответствует убыткам, причинённым банку.
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«Восточный» рассказал, на каких условиях готов продать пакет акций из дела Baring Vostok
Ведомостивчера в 18:14
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Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
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Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована.
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