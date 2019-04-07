Происшествия
Восстановлено движение по красной ветке московского метроВести.Ru 07:27
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Гаджеты
Теперь в Windows 10 можно извлекать USB-накопители без остановки устройства
Из компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 версии 1809 и выше изменили политику по умолчанию в отношении USB-устройств, теперь их можно извлекать без использования функции «безопасное извлечение устройства».
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
СМИ узнали, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США
Военнослужащие бундесвера не могут использовать самолеты вооруженных сил ФРГ для совершения полетов в Афганистан, из-за чего вынуждены прибегать к эксплуатации американских военно-транспортных самолетов C-17, сообщает журнал Spiegel.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Хоккей
Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:14
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев
Обновлено в 12:55
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов
Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Политика
ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов
В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Авто
Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Космос
NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский поблагодарил Авакова за «прозрачный» первый тур выборов
Первый тур прошёл прозрачно и честно, это отмечено всеми наблюдателями Европы, США и ОБСЕ, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.
Обновлено в 12:49
Политика
Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии
«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51