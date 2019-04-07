Происшествия

Восстановлено движение по красной ветке московского метроВести.Ru 07:27

Движение на красной (Сокольнической) ветке московского метро восстановили.
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На «красной» ветке метро восстановили движение после возгорания кабеля

Интерфакс07:03

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Москва 2406:55

Движение поездов на Сокольнической линии метро введено в график

Агентство Москва07:22

Тление кабеля в тоннеле метро потушено

Вечерняя Москва07:06

Между станциями метро «Парк культуры» и «Комсомольская» восстановили движение

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58

Движение поездов на красной ветке метро в Москве восстановили

РИА Новости07:22

Тление кабеля на станции метро «Чистые пруды» в Москве ликвидировано

ТАСС06:52
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Гаджеты

Теперь в Windows 10 можно извлекать USB-накопители без остановки устройства

Из компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 версии 1809 и выше изменили политику по умолчанию в отношении USB-устройств, теперь их можно извлекать без использования функции «безопасное извлечение устройства».
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

СМИ узнали, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США

Военнослужащие бундесвера не могут использовать самолеты вооруженных сил ФРГ для совершения полетов в Афганистан, из-за чего вынуждены прибегать к эксплуатации американских военно-транспортных самолетов C-17, сообщает журнал Spiegel.
Обновлено в 12:24
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Хоккей

Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой заключительного игрового дня в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:14
Музыка

YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев

Обновлено в 12:55
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 13:08
Политика

ЦИК Украины рассказал о последнем шансе Тимошенко попасть во второй тур выборов

В ЦИК Украины пояснили, при каких обстоятельствах фамилия Тимошенко может быть включена в бюллетень во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Общество

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Гаджеты

Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие

Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Авто

Пять бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России

Kia Tusker Поклонники компании Kia заждались компактный кроссовер, который мыслится как аналог сверхпопулярной в России Hyundai Сrета.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Общество

В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Космос

Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать

Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Космос

NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

Обновлено вчера в 08:39
Путешествия

Министр экологии России рассказал о перспективах туризма в Арктике

Обновлено в 13:05
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский поблагодарил Авакова за «прозрачный» первый тур выборов

Первый тур прошёл прозрачно и честно, это отмечено всеми наблюдателями Европы, США и ОБСЕ, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.
Обновлено в 12:49
Политика

Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
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