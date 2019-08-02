Лесные пожары
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста летИнтерфакс 03:42
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
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