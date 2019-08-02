Лесные пожары

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста летИнтерфакс 03:42

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Можно ли восстановить леса Сибири? Отвечают в «Гринписе» и РАН

Телеканал 360°11:34

Восстановление сгоревших лесов в Сибири займет более 60-100 лет, заявили ученые РАН

Газета.Ru06:03

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Интерфакс03:42

Российский лес восстановится после пожаров только через 60 лет

Lenta.ru05:10

Ученые назвали сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов

Российская газета04:18

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займёт больше 100 лет

Говорит Москва03:59

Ученый назвал возможные сроки восстановления сгоревших в Сибири лесов

РБК05:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Здоровье

В Оренбурге из аптек пропал жизненно важный препарат

Остается еще вариант: искать необходимый препарат и заказывать в Интернете или в других регионах.
Обновлено вчера в 09:05
Авто

Названы цены на специальную версию Hyundai Creta Sports Edition

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала выход на рынки Индии и Бразилии новой версии кроссовера Hyundai Creta — Sport Edition.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз

С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Сампдория» передумала покупать Ригони у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдет в итальянскую «Сампдорию» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 08:52
Футбол

Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие

Артиллеристы отработали в Оренбуржье заградительный и сосредоточенный огонь

Обновлено в 11:18
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

«Красивая и сильная»: актриса из «Гарри Поттера» снялась без одежды

Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Обновлено в 09:59
Религия

Патриарх Кирилл пожертвовал деньги пострадавшим от паводка в Приамурье

Обновлено в 06:25
Футбол

Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы

В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Натовцы поддержали выход США из ДРСМД

Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:23
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика

Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Кино

Вышел трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему»

"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Кино

Режиссер «9 ½ недель» и «Лолиты» возвращается в большое кино

В 90-е режиссер отметился драмой «Непристойное предложение» и экранизацией «Лолиты», а последним его фильмом на сегодняшний день стал триллер «Неверная», вышедший на экраны семнадцать лет назад.
Обновлено в 04:26
Кино

Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк

Издание HuffPost обратилось к 13 аниматорам и художникам, которые работали над мультфильмом «Король Лев» 1994 года, чтобы узнать их мнение о ремейке Джона Фавро, который Disney выпустил в 2019 году.
Обновлено в 07:50
Политика

Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине

Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Обновлено в 10:28
Политика

В администрации США объявили о новых санкциях против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Наука

В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

Обновлено в 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное