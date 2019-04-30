Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевТАСС 02:58

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы. Об этом во вторник сообщил концерн "Белнефтехим".

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.

Происшествия Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Экономика Utair может прекратить работу из-за долгов Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.

Политика В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Технологии Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.

Авто Новый Land Rover Defender вышел на финальные тесты Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.

Общество Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.

Происшествия Российский экипаж Streamline подал рапорт об эвакуации с судна Члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна.

Общество Индийцы показали следы снежного человека Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

Политика Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.

Происшествия Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.

Политика В Беларуси задержан ближайший соратник Лукашенко Белорусская газета «Наша Нива», со ссылкой свои на источники, сообщает о задержании сотрудниками КГБ Беларуси заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина.

Происшествия В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве "Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Политика Сегодня ЦИК объявит официальные результаты выборов президента Украины Центральная избирательная комиссия Украины во вторник, 30 апреля, намерена объявить официальные окончательные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которое состоялось 21 апреля.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Наука Ученые признали невозможным полное излечение от рака Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.

Политика Горбачев призвал Россию и США «остановиться и подумать» Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо наладить стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.

Авто Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.

Шоу-бизнес Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.