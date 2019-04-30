Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевТАСС 02:58

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы. Об этом во вторник сообщил концерн "Белнефтехим".
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