Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевТАСС 02:58
Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы. Об этом во вторник сообщил концерн "Белнефтехим".
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Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 04:38
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Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
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Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика
Utair опровергла прекращение авиаперевозок из-за долгов
Ранее в апреле Utair опубликовала примечания аудиторов по отчетности за 2018 год, в которых говорилось, что авиаперевозчик рискует прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
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Игры
Опубликован список игр для подписчиков Xbox Live Gold
В Интернете опубликовали список игр, доступ к которому будет предоставлен подписчикам Xbox Live Gold уже в мае-июне текущего года.
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Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе
Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
Суд в китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни гражданина Канады, признанного виновным в торговле наркотиками и их производстве.
Обновлено в 02:53
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина
В городе Заводоуковск в Тюменской области местный житель устроил беспорядочную стрельбу недалеко от магазина.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
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Политика
Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал на своей странице в Facebook причины несчастья украинцев.
Обновлено вчера в 12:23
Энергетика
Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 мая
Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:51
Гаджеты
XFX показала Radeon RX 590 AMD 50th Anniversary Edition
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Политика
Памфилова снижает муниципальный фильтр
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила главам 16 регионов снизить «муниципальный фильтр», сообщает DEITA.
Обновлено в 04:03
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
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Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Россия покажет фрегат «Адмирал Эссен» на выставке IDEF-2019 в Стамбуле
Российское Минобороны покажет на начавшейся в Стамбуле выставке оборонной промышленности IDEF-2019 фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", как образец отечественного кораблестроения.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК
Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Футбол
El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
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Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
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