Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевКоммерсантъ 03:39

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.

Происшествия Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Шоу-бизнес Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Экономика Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Экономика В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов Ждем чемпионства от Аякса, где руководят мои друзья – ван дер Сар и Овермарс. pic.twitter.com/k0hbsTgFQ0— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 27 апреля 2019 г. Поздравляю своего товарища Овермарса, одного из лучших спортивных директоров в мире, с выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

Космос На МКС возникла проблема с системой электроснабжения На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.

Общество Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.

Происшествия Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Путешествия На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.

Происшествия Подозреваемый в убийстве женщины кассира в Узловой задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в одном из магазинов Узловой задержан участковыми уполномоченными полиции в садовом товариществе на окраине города.

Происшествия Сильвио Берлускони госпитализирован Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Политика Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.

Общество Индийцы показали следы снежного человека Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.

Общество Шопинг-турам в Финляндию и Эстонию приходит конец Петербургские перевозчики выразили опасение, что из-за запрета туристы перестанут ездить в Финляндию и Эстонию.

Политика Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.

Экономика Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Общество Доход главы Хакасии вырос почти в три раза Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Происшествия В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Армия и оружие Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.